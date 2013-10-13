468 ألف مستفيد من مشروع توزيع الأضاحي

تتواصل على مستوى الدولة فعاليات حملة الأضاحي التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر لحشد الدعم لصالح مشروع توزيع الأضاحي على المستهدفين داخل الدولة وخارجها،

ويستفيد من المشروع هذا العام 468 ألفاً و 260 شخصاً داخل الدولة وخارجها، منهم 154 ألفاً و 273 شخصاً داخل الدولة، فيما يغطي المشروع احتياجات 313 ألفاً و 987 شخصاً في 55 دولة حول العالم من لحوم الأضاحي من خلال نحر وتوزيع 28 ألف رأس ماشية محلياً وخارجياً، منها 12 ألف رأس داخل الدولة، و 16 ألفاً خارج الدولة، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 14 مليون درهم.

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر: إن الهيئة حرصت على تيسير عملية التبرع لصالح المشروع من خلال مندوبيها المنتشرين في المراكز التجارية والمؤسسات والمساجد ومناطق الكثافة السكانية إلى جانب التبرع عبر البوابة الإلكترونية للهيئة والتي يستطيع من خلالها المتبرع الدخول إلى الموقع www.emirates.ae مباشرة واختيار رابط التبرع للوصول إلى الصفحة الخاصة بحملة الأضاحي وتحديد مساهمته وتوجيه أضحيته سواء داخل الدولة أو خارجها.

كما يستطيع عبر الموقع تحديد عدد الأضاحي التي يريد التبرع بها والدفع مباشرة عبر الفيزا كارت، حيث يتم خصم المبلغ تلقائياً، علماً بأن قيمة الأضحية داخل الدولة 499 درهماً، وخارجها 399 درهماً، ويمكن للمتبرع أيضاً التبرع الكترونياً لمشروعي كسوة العيد وتيسير الحج على نفس الرابط.

جسور التواصل

وأكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن حملة الأضاحي تستهدف تمتين جسور التواصل مع كافة القطاعات في الدولة وتعزيز مجالات الشراكة مع الهيئات والمؤسسات والأفراد لدعم جهود الهلال الأحمر في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعات الهيئة في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة والحد من وطأة المعاناة.

وأضاف: إن مشروع الأضاحي هذا العام يأتي مواكباً للمستجدات على الساحة الإنسانية، ويظهر ذلك جلياً من حجم حملة الأضاحي التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر مستهدفة دعم المتبرعين والخيرين الذين هم سندنا في تخفيف المعاناة وتحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية، وهم أيضاً عوننا في مكافحة الفقر والجوع والأمراض والأوبئة التي تفتك بالملايين من الضعفاء في شتى بقاع العالم يكابدون عناء الحاجة وشظف العيش.

وشدد على أن الحملة تأتي في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة تأثرت بالمستجدات الطارئة على الساحة الدولية المتمثلة في الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء وارتفاع أسعاره مما يتطلب تضافر الجهود وتعزيزها والعمل سوياً للحد من وطأة تلك الأزمات على حياة الشرائح والفئات التي نستهدفها في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن الهيئة أعدت العدة مبكراً لاستقبال موسم الأضاحي وتعزيز فعاليات المشروع من خلال إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة ونيل الأجر والثواب.

مستفيدون

وبخصوص استراتيجية الهيئة بالنسبة لمشروع الأضاحي قال الدكتور محمد عتيق الفلاحي: إنها تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين داخل الدولة هذا العام، حيث تستفيد منه أربعة آلاف و 800 أسرة في أبوظبي والمصفح وألف و704 أسر في بني ياس والشهامة والوثبة والنهضة والرحبة والسمحة بالإضافة إلى 984 أسرة في المنطقة الغربية، كما يستفيد من المشروع ألفان و640 أسرة في دبي وألفان و376 أسرة في الشارقة ومثلهم في عجمان وألفان و676 أسرة في أم القيوين، وثلاثة آلاف و360 أسرة في مدينة العين وما جاورها وألفان و676 أسرة في رأس الخيمة وألف و920 أسرة في الفجيرة.

ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على توصيل لحوم الأضاحي إلى مستحقيها بكل سهولة ويسر من خلال تحديد عدد من مراكز التوزيع في أبوظبي وبني ياس والشهامة والمنطقة الغربية، كما تم تحديد عدد من المراكز لجمع الأضاحي المتبرع بها من المحسنين والخيرين بمسلخ أبوظبي ومسلخ بني ياس.

وقال: إن فروع الهيئة في العين والمنطقة الغربية ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ستشرف على تنفيذ مشروع الأضاحي في مناطقها وتقوم بتوصيل الأضاحي للمستفيدين دون عناء.

وأوضح أن توزيع الأضاحي على المستفيدين في أبوظبي يبدأ صبيحة ثالث أيام العيد بالمسلخ الآلي، حيث يتم توزيع ألفين و400 أَضحية وفي بني ياس توزع 852 أضحية، إلى جانب توزيع ألف و680 أضحية في مدينة العين وما جاورها وألف و320 في دبي وألف و188 أضحية في الشارقة و 960 في عجمان وألف و338 أضحية في الفجيرة ومثلها في رأس الخيمة إضافة إلى 492 في أم القيوين و 432 في المنطقة الغربية.

رسائل

أتاحت هيئة الهلال الأحمر فرصة التبرع عبر الرسائل النصية للمشاريع المصاحبة لمشروع الأضاحي على النحو التالي: التبرع لمشروع الصدقة بإرسال مبلغ 10 دراهم للرقم 4010 بالنسبة لمشتركي اتصالات و 7110 لمشتركي شركة دو، والتبرع لكسوة العيد بإرسال 50 درهماً على الرقم 7050 اتصالات و 7150 دو ومشروع تيسير الحج بإرسال 100 درهم للرقم 7100 اتصالات ونفس الرقم بالنسبة لمشتركي دو، وبالنسبة لمشروع كفالة يتيم يتم إرسال مبلغ 200 درهم على الرقم 7200 لمشتركي اتصالات ودو معاً.