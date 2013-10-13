50 قتيلا على يد قوات الأسد بمدينة حلب خلال الثلاثة أيام الماضية

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بمقتل 50 مسلحا فى الاشتباكات التى دارت فى الأيام الثلاثة الماضية بين مقاتلى الدولة الإسلامية فى العراق والشام، ومقاتلى كتيبة مقاتلة سيئة الصيت بمدينة حلب السورية.

ولم يعط المرصد، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية مساء اليوم السبت، مزيدا من التفاصيل عن تلك الكتيبة التى وصفها بـ"سيئة الصيت"، علما بأن تنظيم "داعش" المرتبط بالقاعدة سبق وخاض معارك فى ريف حلب مع لواء عاصفة الشمال التابع للجيش الحر.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية اليوم إن طفلة فى الثامنة قتلت إثر سقوط قذيفة هاون أطلقها إرهابيون قرب مدرسة دار السلام، فيما سقطت قذيفة أخرى على سطح بناء فى ساحة النجمة.

ويأتى هذا الفصف فى وقت تواصلت المعارك فى مختلف المناطق السورية بين القوات الحكومية والجيش الحر الذى أعلن أنه سيطر على تجمعات وحواجز عسكرية فى حى القدم بالعاصمة دمشق.

وترافقت تلك الاشتباكات مع نزوح سكان من قرية الجبول وبلدة دير حافر وقرى فى الريف الشرقى لمدينة السفيرة، بسبب تخوفهم من سيطرة القوات النظامية على المنطقة.

ومن جهة أخرى، أفاد ناشطون سوريون بسقوط 11 قتيلا وعشرات الجرحى اليوم السبت فى قصف للقوات السورية على حى شمال الخط بدرعا، وقالوا "إن القوات الحكومية شنت حملة دهم واعتقال فى حى مساكن برزة شمال شرقى دمشق"، وأفاد آخرون بمقتل شخصين وإصابة ستة آخرين بسقوط قذيفة هاون قرب مبنى وزارة الصحة فى ساحة النجمة وسط دمشق.

وجرت اشتباكات فى معضمية الشام، تزامنا مع قصف مدفعى من جانب القوات الحكومية استهدف الأبنية السكنية وسط البلدة، وبث ناشطون عبر الإنترنت مشاهد لما قالوا إنه استهداف الجيش الحر لمتاريس تابعة للقوات الحكومية فى غوطة دمشق، ولم يتسن لنا التأكد من صحة الفيديو من مصادر مستقلة.