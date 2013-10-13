أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محتجون بحرينيون يحاولون تنظيم مسيرة باتجاه دوار اللؤلؤة

Google+ Print
محتجون بحرينيون يحاولون تنظيم مسيرة باتجاه دوار اللؤلؤة محتجون بحرينيون يحاولون تنظيم مسيرة باتجاه دوار اللؤلؤة

حاول محتجون بحرينيون، اليوم السبت، الخروج فى مسيرة باتجاه دوار اللؤلؤة، الموقع السابق لاحتجاجات عام 2011 المؤيدة للإصلاح، فى أعقاب تشييع جنازة أحد زملائهم المتظاهرين.

واشتبك مئات من المحتجين مع الشرطة على مشارف المعلم السابق الذى تهدم ويخضع لحراسة مشددة فى الوقت الحالى، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة متظاهر واحد على الأقل بجروح خطيرة بعد أن أطلقت عليه طلقات خرطوشية من مسافة قريبة، وفقاً لناشطين.

واندلعت الاشتباكات فى أعقاب جنازة يوسف على النشمى "31 عاماً"، والذى توفى فى المستشفى يوم أمس الجمعة بعد إصابته بحالة إعياء أثناء اعتقاله فى أحد السجون بتهمة الاحتجاج.

وأصدرت السلطات تقريرين تزعم فيهما أن النشمى لقى حتفه جراء إصابته بورم فى المخ بينما قال البعض الآخر، إنه مات بسبب الإيدز.

ووفقاً لجماعات حقوقية ومعارضة مختلفة كانت قد أصدرت بيانين منفصلين تعلن فيهما أن النشمى "شهيدا"، وأنه عانى من إهمال طبى لمدة سبعة أسابيع، حيث أفرجت عنه السلطات قبل ثلاثة أيام من وفاته ليدخل فى حالة موت سريرى.

ووفقاً لشخصيات معارضة، فقد اتسعت رقعة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسى والمزيد من الحريات فى البحرين - التى يحكمها سنة ويقطنها أغلبية شيعية- فى الرابع عشر من فبراير من عام 2011، وتلى ذلك فرض إجراءات صارمة على الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح، مما أسفر عن مصرع أكثر من مئة مدنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365