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وزير الطيران ينفي تعدي حرسه على أحد الصحفيين في مطار سوهاج

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وزير الطيران ينفي تعدي حرسه على أحد الصحفيين في مطار سوهاج وزير الطيران ينفي تعدي حرسه على أحد الصحفيين في مطار سوهاج

نفى المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدني، تعدي حرسه الشخصي على أي  صحفي خلال جولته التفقدية التي قام بها، السبت، بمطار سوهاج.

 وأوضح «فاضل» في تصريحات صحفية مساء السبت، أن ما حدث مجرد سوء تفاهم بين مراسلي بعض الصحف وأمن مطار سوهاج، مشيرا إلى  وصول بعض المراسلين متأخرين عن موعد بدء الجولة التفقدية، ما دفع أمن المطار لرفض دخولهم والانضمام إلى الجولة.

وأضاف أنه بمجرد علمه، سمح لكل الصحفيين بالدخول ومرافقته خلال الجولة وقال: «وجهت إليهم شكري على اهتمامهم بجولتي التفقدية والمشاركة فيها».

وكان المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدني بدأ جولة تفقدية، السبت، بمطار سوهاج والتقى عدد كبير من العاملين، كما وعد رجال الجمارك بتلبية مطالبهم الهادفة إلى تطوير منظومة العمل.

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