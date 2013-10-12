مجدي عبد الغني: أبو تريكة يسدد ركلات الجزاء على طريقتي

رشح مجدي عبد الغني لاعب مصر الأسبق محمد أبو تريكة للتصدي لأي ركلة جزاء تحتسب لمنتخب في المباراة الفاصلة أمام غانا لأسباب خاصة.

وقال عبد الغني لـFilGoal.com "إذا احتسبت ركلة جزاء لمصر يجب أن يتصدى لها أبو تريكة".

وفسر "أبو تريكة يسدد ركلات الجزاء على طريقتي أمام هولندا في الزاوية اليمنى السفلية".

وأثار عبد الغني الجدل في الأسابيع الأخيرة بعدما كرر عبارات الثناء في ركلة الجزاء التي سجلها في مرمى هولندا في كأس العالم 1990.

ويعد هدف عبد الغني هو آخر هدف مصري في المونديال منذ ما يقرب من 23 عاما، وهو ما نشر آلاف التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي للرغبة في إنهاء هذه العقدة.

وأضاف عبد الغني "مباراة هولندا هي إحدى أهم المباريات في تاريخ كرة القدم المصرية، ومن حقي أن افتخر بتسجيلي هدف مصر الوحيد في المونديال".