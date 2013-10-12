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مها الرباط تستقبل سفير جنوب السودان بالقاهرة لبحث سبل التعاون في "الصحة"

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مها الرباط تستقبل سفير جنوب السودان بالقاهرة لبحث سبل التعاون في "الصحة" مها الرباط تستقبل سفير جنوب السودان بالقاهرة لبحث سبل التعاون في "الصحة"

كتب : أ ش أ السبت 12-10-2013 20:54

استقبلت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان اليوم، سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة. بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين وجنوب السودان في مجال الصحة، كما بحثا إمكانية تدريب الأطباء والممرضات السودانيين في مصر للحصول على الشهادات العلمية في التخصصات المختلفة.

وقالت الدكتورة مها الرباط، في تصريحات صحفية إن الوزارة ستقوم بافتتاح عيادتين مصريتين منتصف شهر نوفمبر المقبل بمدينتي بور واكون بجنوب السودان، كما سيتم إرسال قوافل طبية في جميع التخصصات بعد دراسة الاحتياجات بها.

في السياق ذاته، أشاد سفير دولة جنوب السودان بالعيادة المصرية التي تعمل بمدينة جوبا منذ عام 2009 والخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين في جنوب السودان.

في الوقت نفسه قدم سفير جنوب السودان بالقاهرة دعوة رسمية إلى الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة؛ لزيارة جنوب السودان في الفترة القادمة.

في سياق منفصل استقبلت مدير إدارة تأمين المستشفيات اللواء أحمد الخطيب؛ لمناقشة آليات تأمين المستشفيات وتفعيل إدارات التأمين بالمستشفيات وامتداد خدمات الإدارة لمحافظة الجيزة ثم إلى باقي المحافظات تباعا.

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