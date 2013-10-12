هولندا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا ضمن 14 منتخبا تأهلوا للمونديال

انضمت منتخبات هولندا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا إلى الفرق التي تأهلت لكأس العالم 2014 وعددها 14.

فقد تفوقت هولندا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا وحجزت مركز الصدارة في مجموعتها ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال، وهو ما تأهل بهم للمونديال، إذ يتأهل متصدرو المجموعات الأوروبية للمونديال مباشرة.

وحجز 14 منتخبا أماكنهم في المونديال قبل ثمانية أشهر على انطلاقه في البرازيل خلال الفترة من 12 يونيو إلى 13 يوليو 2014.

وانضمت هولندا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا إلى إيطاليا التي ضمنت التأهل منذ الجولة الماضية.

فيما تنتظر باقي المنتخبات مصيرها في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت اليابان وأستراليا وإيران وكوريا الجنوبية قد تأهلوا من قارة آسيا، الولايات المتحدة وكوستاريكا من الكونكاكاف، بالإضافة البرازيل (البلد المنظم) والأرجنتين وكولومبيا من قارة أمريكا الجنوبية.

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