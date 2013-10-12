تحليل المواجهة – بالفيديو.. ماذا يحتاج وسط مصر للوقوف أمام قوة غانا الغاشمة؟

كوادو أسمواه، سولي مونتاري، مبارك واكسو، أيو.. نجوم يملكون قدرة غير عادية على الاندفاع بالكرة بفضل قوتهم البدنية في منتخب غانا.

منتخب غانا يستقبل مصر في الـ15 من اكتوبر المقبل، في ذهاب جولة الحسم من التصفيات الإفريقية المرشحة لكأس العالم 2014.

إحدى أهم مميزات منتخب غانا، أن لاعبيه لا يتقيدون كثيرا بالمراكز، بل يجيدون تركها من أجل الاندفاع البدني للهجوم.

ويتمتع لاعبو منتخب غانا بقوة غاشمة، تمنحهم القدرة على الاندفاع بالكرة وقطع مسافات كبيرة بها مثلما يظهر في اللقطة التالية الخاصة بكوادو أسمواه نجم يوفنتوس:

وبناء على الفيديو السابق، سيكون على بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر اختيار فراعنة في التشكيل يملكون قوة بدنية في الالتحامات.

النقطة الثانية أثناء اختيار من سيمثل وسط مصر دفاعيا، هي أن منتخب غانا يعتمد بشكل كبير في هجماته على اللعب المباشر.

هجمات منتخب غانا لا تعتمد كثيرا على التمرير القصير، بل يفضل النجوم السمراء الكرات المباشرة من الدفاع للهجوم بكيث تقتصر زمن الهجمة على ثوان بسيطة للغاية.

لهذا يجب على ارتكاز منتخب مصر، أن يجيد الفوز بمواقف لاعب ضد لاعب في الألعاب الهوائية وصنع عمق دفاعي للفراعنة.

ولا يحتاج منتخب مصر لارتكاز يجيد الرقابة الفردية، فنجوم غانا لا يعولون على صانع ألعاب صريح بل على الكرات المباشرة، يمينا لأيو، يسارا لواريس، أو في العمق لجيان وأسمواه ومونتاري.