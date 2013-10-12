أبو ريدة: غانا تريد إلهاء مصر عن لقاء الذهاب

يرى هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم أن غانا تريد أن تلهي مصر أن مباراة الذهاب بشكواها ضد مباراة الإياب.

وتقدمت غانا بشكوى رسمية لنقل مباراة الإياب في الجولة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2014 من مصر بسبب الحالة الأمنية غير المستقرة.

وقال أبو ريدة في مداخلة هاتفية لبرنامج (ارجع شجع) "اصطحبت بنفسي رئيس الاتحاد الغاني في جولة بالقاهرة إبان إجراء القرعة واطمأن بنفسه على الأوضاع".

وتابع "افترض دائما من حسن النية، ولكن من وجهة نظري هم فقط يريدون إلهاء مصر عن جولة الذهاب".

وأكمل "الاتحاد الرسمي رد رسميا على الشكوى ومندوب الفيفا حضر للملعب واطلع على إجراءات الحماية المطلوبة ولا داعي للقلق مطلقا".

وتستعد مصر لمواجهة غانا في مباراة الذهاب للجولة الفاصلة يوم الثلاثاء المقبل في كوماسي، على أن يقام لقاء الإياب في القاهرة يوم 17 نوفمبر المقبل.