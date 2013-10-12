استجابة لـ"اليوم السابع" وزيرة الصحة تأمر بعلاج طفلة الشرقية بالمجان

استجابت لما نشره "اليوم السابع" أول أمس، الخميس، بخصوص مناشدة أسرة طفلة بالشرقية مريضة بسرطان بالمخ، وزيرة الصحة الدكتور مها الرباط، بعلاجها فى مستشفى سرطان الأطفال، قال والد الطفلة "محمد مرتضى" إن وزيرة الصحة اتصلت به شخصيا وأبلغته أنها سوف تتابع حالة فرح بنفسها، وإنها خصصت مديرة مكتبها لمتابعة حالتها غداً، وفى حالة تعذر دخولها المستشفى لأسباب طبية سوف يتم علاجها بالمجان بمعهد ناصر دون أن تتحمل أسرتها أى شىء.

وقال والد الطفلة "محمد مرتضى" إن دخله لا يزيد عن 500 جنيه فى الشهر، وإن نجلته التى تعانى من مرض السرطان بالمخ تحتاج لمبالغ وصفها بالضخمة، ويعجز فى التفكير لمجرد النظر لرقمها، مؤكدا أنه ذهب بطفلته لمستشفى 57357 لعلاج الأورام ولأسباب لم يستطع تفسيرها ولكن "إدارة المستشفى" قالت إن حالة الطفلة تحتاج لأجراء عملية عاجلة بمعهد ناصر.

وأضاف والد الطفلة أنه تمكن من الدخول بها فى مستشفى معهد ناصر، وأجريت لها عملية جراحية وخرجت، ولكن حالتها تحتاج للمتابعة، مما قد يعرضها للموت، معتبراً أن فقره هو العائق فى استكمال علاج طفلته.

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