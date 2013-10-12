البصل والثوم وجذور العرقسوس علاج طبيعى للتخلص من عين السمكة (الكالو)

عين السمكة هو نتوء من الأنسجة أو خلايا اللحم، يظهر فى القدم نتيجة الضغط على القدم من الحذاء الضيق وغير المريح، وهو عبارة عن تجمع من الخلايا الميتة ولها جذور عميقة فى الجلد مما يسبب الوجع حين الضغط عليها بالمشى أو الوقوف، وهو فى الحقيقة التهاب غير جرثومى يصيب باطن القدمين وأصابع القدم وأطرافها، والحذاء الضيق من الأسباب الرئيسية "للكالو"، وكذلك الوزن الزائد للجسم والوقوف لفترات طويلة والمشى حفاة القدمين.

قال دكتور محمد حلمى عضو جمعية الشرق الأوسط للعلاج البديل، إن من أسباب عين السمكة الحذاء الضيق وغير المريح للقدم الذى يعيق الدورة الدموية، الكعب العالى والضيق عند النساء بالإضافة إلى الوقوف لساعات طويلة فى العمل مثلا يؤدى إلى ظهور المسمار وخاصة إذا كانت الأحذية غير مريحة، مع الوزن الزائد فى الجسم الذى يؤدى إلى الضغط على القدمين وإصابتها بـ"الكالو" وعدم الاهتمام بنظافة القدمين وغسلهما، وخاصة بعد التعب والجهد، المشى حافيا على أرض صلبة، اضطراب فى الأملاح فى الجسم أحيانا، بعض الكسور السابقة فى القدم أو أمراض روماتيزيوم.

وأشار حلمى إلى أن الوقاية من عين السمكة عن طريق لبس الأحذية المريحة والمناسبة لمقاس القدم المحافظة على نظافة القدمين ونقعها فى الماء حتى تحتفظ بها طرية، مع استعمال المراهم المرطبة والملينة للمحافظة على القدمين، ويجب قص أظافر القدمين بشكل مستقيم وعناية.

ونصح بتجنب المشى حفاة القدمين على الأرض الصلبة، مع تنظيف القدمين بالماء والصابون وتطهيرها بالكحول، قد تنتهى عين السمكة بتركها من غير علاج، ولكن مدة ذلك تتراوح بين المرضى، وتعتبر الفترة بين الإصابة والشفاء فترة نقل للعدوى لذلك يفضل علاجها وعدم تركها لأن عين السمكة هى مرض معدى.

وأكد حلمى أن بالنسبة للعلاج فيجب البدء بما يسمى(العلاج السببى)، وذلك بتجنب اللمس مع المرضى خاصة الحمامات المشتركة، وما يستعمله الناس فيها- فعلى المريض ألا يعرض غيره للعدوى باستعماله الأدوات المشتركة وعلى غير المريض تنبيه المريض ونشر هذا الوعى الصحى، وكذلك فالمريض يمكن أن ينقل العدوى فى جسمه من موضع لآخر باللمس أو عن طريق تبديل الجوارب المبتلة ووضع اليمين فى الشمال والشمال فى اليمين.

وأضاف قائلا إنه يممكنا علاج عين السمكة من خلال الطبيعة:

> أولا: البصل تقطع البصلة إلى شرائح ثم تشوى على النار وتوضع على مكان الإصابة كلبخة وتربط بقماش وتبقى طوال الليل وتغسل فى الصباح، وتكرر العملية كل ليلة حتى الشفاء.

ثانيا: الثوم وزيت الخروع يهرس الثوم ويخلط مع زيت الخروع ويعمل لبخة على موضع الكالو ويلف بقماش من الكتان وبعد أربعة أيام يمكن نزع مسمار القدم بسهولة.

> ثالثا:الكرات تنقع أوراق الكرات فى الخل ليوم كامل ثم يوضع ورقة منها كضماضة على الكالو طوال الليل وتنزع فى الصباح وتكرر الضماضة يوميا حتى زوال الكالو.

> رابعا: عرق السوس توضع لبخة من جذور عرق السوس الطازجة على مسمار القدم لعلاج الكالو والتخلص منه.