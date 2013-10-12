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وزيرة الصحة : مستشفى شبرامنت من المفترض افتتاحه منذ سنوات

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وزيرة الصحة : مستشفى شبرامنت من المفترض افتتاحه منذ سنوات وزيرة الصحة : مستشفى شبرامنت من المفترض افتتاحه منذ سنوات

قالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، إن هناك بعض المشكلات فى تعطيل افتتاح بعض المستشفيات والمتعلقة بالجهة التى يتم من خلالها تنفيذ المشروع أو بعض المشكلات الهندسية أو الإنشائية، مضيفة أنها زارت مستشفى "شبرامنت" بالجيزة، التي كان من المفترض افتتاحه منذ سنوات، ووصفته بأنه "بيت أشباح"، وسيتم افتتاحه خلال شهرين.

وأضافت الوزيرة خلال لقائها ببرنامج "بث مباشر" على فضائية "Cbc2"، أن هناك مستشفيات في إسنا بمحافظة قنا، وأخرى فى "ساقلته" بمحافظة سوهاج دخلوا فى خطة التطوير، لافتة إلى أن هناك ما يكفى من الموارد المالية لافتتاح هذه المستشفيات وتشغيلها.

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