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وزير الرياضة العراقي: خليجي 22 سرقت بمكر سعودي

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وزير الرياضة العراقي: خليجي 22 سرقت بمكر سعودي وزير الرياضة العراقي: خليجي 22 سرقت بمكر سعودي

قال جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة إن المدينة الرياضية في البصرة كانت جاهزة لاستضافة بطولة خليجي 22 لكنها سرقت "بمكر سعودي".

وأشار جعفر في تصريحات تناولتها وسائل الإعلام العراقية يوم السبت "هذه المدينة تعد الأولى في العالم من حيث المساحة والمنشآت".

وأضاف الوزير خلال حفل افتتاح المدينة الرياضية في البصرة أن "المدينة الرياضية في البصرة جاهزة لاستضافة خليجي 22 لكنها سرقت "بمكر سعودي"، معتبرا هذا الأمر "خيانة تحسب على ولا تغتفر".

وكان رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم قد قرروا قبل أيام نقل بطولة "خليجي 22" من مدينة البصرة العراقية إلى جدة السعودية خلال اجتماعهم غير العادي يوم الثلاثاء.

واجتمع رؤساء الاتحاد الخليجية في المنامة عاصمة البحرين من أجل مناقشة قرار نقل البطولة من البصرة بسبب عدم جاهزيتها لاستضافة البطولة.

ويأتي قرار نقل البطولة إلى جدة بعدما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض رفع الحظر الدولي على الملاعب العراقية وعدم السماح بإقامة المباريات الودية والرسمية هناك بسبب الأوضاع الأمنية.

وبناء على القرار انسحب العراقي من البطولة.

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فيديو اليوم السابع

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