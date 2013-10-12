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«الأطباء» تطالب بالإفراج عن أعضائها المسجونين بمناسبة عيد الأضحى

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«الأطباء» تطالب بالإفراج عن أعضائها المسجونين بمناسبة عيد الأضحى «الأطباء» تطالب بالإفراج عن أعضائها المسجونين بمناسبة عيد الأضحى

طالب الدكتور جمال عبد السلام، الأمين العام لأطباء ، النائب العام بالإفراج عن الأطباء المسجونين في الأحداث الأخيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في خطاب رسمي، وجّهه الأمين العام، اليوم السبت، للمستشار هشام بركات، النائب العام، طالب فيه بالإفراج عن الأطباء المسجونين الذين تم القبض على معظمهم وهم يؤدون واجبهم الإنساني النبيل، وهم يلبون نداء لجان الإغاثة المختلفة لنجدة أبناء الوطن جميعًا من الإصابات التي لحقت بهم.

وقال «عبد السلام» إنه ذكر في خطابه لـ«بركات» أنه تم إخلاء سبيل طلاب الأزهر قبل عدة أعوام في عهد النائب العام السابق، ليلحقوا بالامتحانات ولا يضيع مستقبلهم، وأيضًا تم إخلاء سبيل الإخوة المسيحيين المتهمين في قضية ماسبيرو قبل عيد الميلاد المجيد، ما أثلج صدور المصريين جميعًا.

يذكر أن عدد المعتقلين من الأطباء وصل قرابة الـ 100 طبيب، تم القبض على معظمهم من أماكن عملهم أو من خلال المستشفيات الميدانية في الأحداث الأخيرة. 

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