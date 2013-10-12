النيابة العسكرية بالسويس تقرر حبس 24 من أنصار الرئيس المعزول 30 يوما

كتب : محمد مقلد منذ 0 دقيقة

قررت اليوم، النيابة العسكرية بالسويس، حبس 24 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية ومؤيدي الرئيس المعزول، 30 يوما؛ لاتهامهم بالمشاركة والتحريض على العنف، في الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال تظاهرات يومي 14 و16 أغسطس الماضي، وأسفرت عن حرق مدرعات للجيش، إضافة إلى كنائس بالسويس.

وقال مصدر عسكري بالجيش الثالث، إن قرار النيابة العسكرية بحبس الـ24 المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، صدر نتيجة لاتهامهم بحرق 5 مدرعات تابعة للجيش و3 كنائس، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، لافتا إلى أنه سيتم تحويلهم للمحاكمة العسكرية خلال أيام، نظرا إلى أن القانون العسكري يسمح بمحاكمة المتهمين في أي يوم تحدده المحكمة خلال فترة حبسهم.