مدحت شلبي يقدم متابعة شاملة لمنتخب مصر بغانا في "الطريق إلى المونديال"

كتب : سهيلة حامد السبت 12-10-2013 19:34

تواصل "MBC مصر"، الليلة، وعلى مدار ثلاثة أيام، تقديم سهرات رياضية خاصة تحت عنوان "الطريق إلى المونديال.. ارجع شجع"، يُقدمها الإعلامي الرياضي الكابتن مدحت شلبي، لمتابعة تفاصيل المباراة المرتقبة والمؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بين مصر وغانا، والتي تُقام الثلاثاء المقبل.

ويستضيف شلبي، عبر حلقاته نُخبة من أبرز اللاعبين المصريين الذين مثلوا مصر في مباريات كأس العالم عام 1990. يستضيف الليلة ربيع ياسين، وهشام يكن، ويستقبل غدا، جمال عبد الحميد، وأسامة عرابي، وفي حلقة الاثنين يستقبل فاروق جعفر والناقد فتحي سند، وكان قد استقبل في أولى حلقاته إسماعيل يوسف.

يركز البرنامج في حلقاته اليومية على تقديم الدعم المعنوي لمنتخب مصر نحو التأهل لكأس العالم، ومعالجة بعض السلبيات التي سادت في الفترة الأخيرة نتيجة اختلاط الرياضة بالسياسة، ويقدم تقارير مصورة من منازل لاعبي منتخب مصر الحاليين، ولقاءات مع الجماهير من مختلف المحافظات توجه فيها رسائل للاعبين لتحفيزهم من أجل الفوز في المباراة.

تُعرض الحلقات الخاصة من برنامج "الطريق إلى المونديال.. ارجع شجع" على "MBC مصر" في الأوقات الآتية: السبت 12 أكتوبر الساعة 10.00 مساء، والأحد 13 أكتوبر الساعة 11.00 مساء، والاثنين 14 أكتوبر الساعة 11.00 مساء، بتوقيت القاهرة.