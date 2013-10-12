للمرة الأولى بمصر.. "القومية لجودة التعليم" تعتمد "تربية أسيوط"

قال الدكتور وحيد الشامى، أستاذ المناهج وطرق التدريس، بكلية التربية جامعة أسيوط "إن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اعتمدت كلية التربية بأسيوط، كأول كلية تربية يتم اعتمادها على مستوى الجمهورية".

وأضاف "الشامى"، فى تصريحات صحفية، أن هذا النجاح ككُل برعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد سيد إبراهيم عميد الكلية، والدكتور عبد الرازق مختار، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين بالكلية.

وأكد أستاذ المناهج بتربية أسيوط أن الكلية حرصت منذ ما يزيد على 3 سنوات، على تنفيذ أنشطة مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد فيما يتعلق بمحورى القدرة المؤسسية للكلية، والفاعلية التعليمية، وقد قطعت الكلية شوطا كبيرا من الجهد والعمل المتواصل، حتى تم التقدم للاعتماد للهيئة القومية، لضمان جودة التعليم والاعتماد بجمهورية مصر العربية، وهى الهيئة المسئولة عن تحديد وتطبيق معايير الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى والعالى والعام والأزهرى، ومن ثم حصلت الكلية على الاعتماد كأول كلية تربية فى جمهورية مصر العربية.

وبحسب موقع الجامعة على الإنترنت فإن كلية التربية بجامعة أسيوط أُنشئت فى عام 1957 وكانت تابعة لوزارة التربية والتعليم، أنشأت وزارة التربية والتعليم كليتين إحداهما للمعلمين بمحافظة أسيوط والأخرى للمعلمات بمحافظة المنيا بهدف إعداد معلمين ومعلمات فى مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وفى عام 1961 ضمت الكليتين إلى وزارة التعليم العالى حتى عام 1966 ثم بعد ذلك ضمتا إلى جامعة أسيوط تحت مسمى كلية المعلمين بموجب القرار الجمهورى رقم 3123، الصادر فى أغسطس عام 1966، وأصبحت كلية المعلمين بالمنيا فرعا من كلية المعلمين جامعة أسيوط؛ وفى عام 1970، قرر المجلس الأعلى للجامعات، تغيير اسم كلية المعلمين بجامعة أسيوط إلى كلية التربية وكان مقرها بشارع الجمهورية (كلية الخدمة الاجتماعية حاليا).

وفى الوقت الحالى تقع كلية التربية فى جامعة أسيوط، يحدها من الشمال كلية العلوم، ويحدها من الجنوب مساكن أعضاء هيئة التدريس، ويحدها من الشرق الترعة الإبراهيمية، ويحدها من الغرب المبنى الإدارى الرئيس للجامعة، لذلك فهى تقع فى موقع متميز بالنسبة للجامعة، فضلا عن تواجدها مباشرة بجوار المبنى الإدارى الرئيس، الذى تتمركز فيه القيادات الإدارية للجامعة ككل.

خرجت الكلية أول دفعة فى العام الدراسى 60/1961، وكان عدد الخريجين (6) خريجين، وكانت تضم ثلاثة شعب فى ذلك الوقت، أما الآن فيوجد أربعة عشر شعبة. وانتقلت كلية التربية إلى مقرها الجديد فى حضن جامعة أسيوط منذ عام 1992م.

وتم التوسع فى إنشاء شعب ومعامل وقاعات جديدة بالكلية، ومن خلال مشروع تطوير كليات التربية والمشروعات التنافسية، التى فازت بها الكلية تم إنشاء العديد من المراكز البحثية والخدمية بالكلية، كما تم تحديث معامل وقاعات جديدة بالكلية.