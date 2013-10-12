شكر من القومي لحقوق لحقوق الانسان لجمعية السواقي

عبدالرحمن سالم - الفيوم -

تلقي الناشط الحقوقي خالد حسين رئيس جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة بالفيوم ومؤسس حركة المشاركة الشعبية رسالة شكر من المركز الاعلامي للمجلس القومي لحقوق الانسان بمناسبة مشاركة جمعيته مؤخرا في جلسة تقصي الحقائق والتي استضافتها جامعة الفيوم بدعوة من الناشط الحقوقي مصطفي احمد رجب وكان مممثلا عن المجلس فيها المستشار محمد عبد الباقي والناشط عمرو عبد الحكيم ، تجدر الاشارة بالذكر ان هناك العديد من اوجه التعاون المشترك بين جمعية السواقي والمجلس القومي لحقوق الانسان ومنها حصول رئيس الجمعية خالد حسين علي شهادة اتمام الدورة التدريبية التي نظمتها وحدة البحث والتطوير التشريعي وكانت بعنوان بناء قدرات المجتمع المدني في مجال الحقوق ، اضافة الي دور جمعية السواقي في مراقبة الاستفتاء علي دستور 2012 المعطل حاليا بتفويضات من المجلس القومي ، حيث نجحت الجمعية في نقل صورة حيادية وموضوعية عما حدث داخل وخارج لجان الفرز والتصويت ، علاوة علي وجود غرفة عمليات لقياس نبض الشارع الفيومي ، هذا ويتطلع مجلس ادارة جمعية السواقي لمزيد من التعاون بين القومي لحقوق الانسان برئاسة محمد فايق و السفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس جميعا .

شبكةعيونالإخبارية

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