وزيرة الصحة تبحث تأمين المستشفيات بعد تزايد الاعتداءات في عهد "المعزول"

"الرباط" تستقبل سفير جنوب السودان وتعلن افتتاح عيادتين مصريتين منتصف نوفمبر

كتب : طارق عبدالعزيز ومؤمن الكامل منذ 33 دقيقة

استقبلت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، اللواء أحمد الخطيب مدير إدارة تأمين المستشفيات اليوم، لمناقشة سبل وآليات تأمين المستشفيات وتفعيل إدارات التأمين بالمستشفيات، وامتداد خدمات الإدارة لمحافظة الجيزة ثم إلى باقي المحافظات تباعا، لتأمين الطواقم والمنشآت الطبية والمرضى، بعد تضاعف حوادث الاعتداء على الأطباء والممرضين خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

من جهة أخرى، استقبلت الدكتورة مها الرباط، سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة، أنتوني كون، وبحثت معه سبل التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان في مجال الصحة، كما بحثا إمكانية تدريب الأطباء والممرضات السودانيين في مصر للحصول على الشهادات العلمية في التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت "الرباط"، في تصريحات صحفية، إن الوزارة ستفتتح عيادتين مصريتين بمدينتي "بور، وأكون" بجنوب السودان منتصف نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا إرسال قوافل طبية في جميع التخصصات لجنوب السودان بعد دراسة الاحتياجات بها.

من جهته، أشاد سفير دولة جنوب السودان، أنتوني كون، بالعيادة المصرية التي تعمل بمدينة جوبا منذ عام 2009، والخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين في جنوب السودان، وقدم دعوة رسمية إلى الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة لزيارة جنوب السودان في الفترة المقبلة.