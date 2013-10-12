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برادلي ينصح صلاح وربيعة بتعليمات خاصة

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برادلي ينصح صلاح وربيعة بتعليمات خاصة برادلي ينصح صلاح وربيعة بتعليمات خاصة

اجتمع بوب برادلي المدير الفني لمنتخب بعدد من اللاعبين الشبان في منتخب مصر ونصحهم بتعليمات خاصة.

وعلم FilGoal.com أن برادلي اجتمع بمحمد صلاح ورامي ربيعة ومحمد النني وحازم إمام وعدد من اللاعبين ذو المشاركة الدولية القليلة لمنحهم تعليمات وإرشادات خاصة.

وطالب برادلي اللاعبين بالهدوء خلال المباراة وعدم التأثر بالضغوط الجماهيرية أو الاستفزازات.

كما نصحهم بنسيان كل ما فات أو أهمية وخطورة المباراة وردود فعل الجماهير وتقديم فقط كل ما يملكون في حال اشتراكهم في المباراة.

وتلتقي مصر مع غانا في لقاء الذهاب للجولة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2014 يوم الثلاثاء المقبل، على أن تقام لقاء الإياب في القاهرة يوم 19 نوفمبر المقبل.

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