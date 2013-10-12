رزان مغربى تعود لقناة الحياة في العيد

كتب : الوطن السبت 12-10-2013 16:53

اجتماعات مكثفة جمعت المسؤولين في قناة الحياة، خلال الأيام القليلة الماضية، لوضع الخطة النهائية للخريطة البرامجية للقناة خلال الفترة المقبلة، بداية من تجهيزات سهرات خاصة لعيد الأضحى المبارك، منهم سهرة خاصة تجمع الثلاثي صلاح عبد الله وأحمد آدم وأشرف عبد الباقي، من تقديم اللبنانية رزان مغربي، وسهرة غنائية مع المطرب اللبناني وائل جسار، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الجديدة التي سيقدمها عدد من مذيعي القناة عقب العيد مباشرة، ومذيعين جدد يتم ضمهم للقناة وجاري التفاوض معهم حاليا، كما أن القناة قررت أن تتولى مسؤولية إنتاج البرامج وتصويرها في مصر بدلاً من الاعتماد على تصوير البرامج في لبنان، أو شراء برامج جاهزة.