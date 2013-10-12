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بالصور.. ضبط مواد كحولية وأسلحة آلية فى حملة أمنية بجرجا فى سوهاج

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز جرجا عقب تقنين الإجراءات من ضبط جاد.ا.ع 37 سنة، عاطل ويقيم بالمجابرة دائرة المركز وبحوزته 7 صناديق مواد كحولية بداخل كل صندوق 24 زجاجة، و2 آخرين من نوع آخر، وتم تحرير المحضر رقم 2627 إدارى المركز.
> كما تم ضبط رمضان.ى.ع 38 عامًا عاطل، ومقيم بذات الناحية وبحوزته 79 زجاجة كحولية، وعدد 32 زجاجة كحولية من نوع آخر، وتم تحرير المحضر رقم 2626 إدارى وجار عرضهم على النيابة العامة.
> وعلى جانب آخر تمكن الرائد عمرو عبد الراضى، معاون أول مباحث مركز جرجا، وبرفقته النقيب إسلام حمزة والملازم أول محمد حسين الفولى والملازم أول عمر حسام معاونا مباحث المركز وبرفقتهم قوة من مخبرى المركز من ضبط تمام.ع.ا 23 عامًا مزارع ويقيم بقرية بيت علام دائرة المركز وبحوزته بندقية آلية عيار"7.62x39"مم ذات دبشك ينطوى وينفرد وخزنتان بالسلاح المضبوط و57 طلقة من ذات العيار وقد تم اصطحابه لديوان المركز لعمل المحضر اللازم وقد تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 2609 إدارى مركز جرجا لسنة 2013.


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