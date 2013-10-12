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هيفاء تفتح النار على السبكي

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هيفاء تفتح النار على السبكي هيفاء تفتح النار على السبكي

قامت الفنانة هيفاء وهبي بنشر "أفيش" فيلمها الجديد "حلاوة روح"، الذي تقدّمه مع المنتج محمد السبكي. وكان نشر هيفاء صورة الأفيش سبباً في كتابة كمّ كبير من التعليقات، التي تفتح النار على المنتج محمد السبكي وتشدّد اتهامه بأنّه سبب انهيار السينما وفشلها، وأنّ الفيلم سينضم إلى قائمة أفلامه السيئة.
كما تمّ كتابة العديد من التعليقات الساخرة، بالنظر إلى ألوان الأفيش الغريبة، حيث يتساءل أحدهم بالقول: "هي هيفاء مع أم مع رابعة".
في المقابل، كان هناك الكثير من التعليقات التي تشيد بهيفاء، وتعتبرها فنانة عالمية، وتؤكد أنّ الناس تنتظر الفيلم بفارغ الصبر.
الأفيش الذي تمّ طرحه يعلن أنّ الفيلم الذي قام بتأليفه علي الجندي، وأخرجه سامح عبد العزيز، سيعرض خلال صيف 2014.

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