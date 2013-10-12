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الاتحاد الأوروبى يشدد على ضرورة إقامة هياكل الدولة فى ليبيا

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الاتحاد الأوروبى يشدد على ضرورة إقامة هياكل الدولة فى ليبيا الاتحاد الأوروبى يشدد على ضرورة إقامة هياكل الدولة فى ليبيا

دعا الاتحاد الأوروبى السلطات الليبية إلى العمل من أجل إقامة هياكل الدولة بدون أى تأخير، مشددًا على تصميمه على متابعة الوضع وما يجرى فى ليبيا.

وذكرت المواقع الليبية، نقلا عن المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الإتحاد الأوروبى كاثرين آشتون، فى تصريحات صحفية دعوتها إلى بناء عملية سياسية شاملة فى ليبيا، وأن تقوم كل الأطراف باحترام سيادة القانون.

وأكد المتحدث "مايكل مان"، أن الاتحاد الأوروبى يواصل "اتصالاته الدورية مع السلطات الليبية على أكثر من مستوى ومتابعة ما يجرى" مؤكدًا الحاجة إلى بلورة مؤسسات الدولة ومواصلة العمل للنهوض بالتحدى الأمنى.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى كان أقر برنامج دعم واسع لليبيا بكلفة 95 مليون يورو تتوزع على مجالات إصلاح قطاع الشرطة والأمن، وتحسين قدرات المحققين، وكذلك تقديم خدمات فى المجالات الصحية وتحسين مستوى أداء العالمين فى هذا المضمار.

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