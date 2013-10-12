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بالفيديو| خطيبة أحد ضحايا أحداث ماسبيرو: نطالب "السيسي" بإعادة فتح التحقيق

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بالفيديو| خطيبة أحد ضحايا أحداث ماسبيرو: نطالب "السيسي" بإعادة فتح التحقيق بالفيديو| خطيبة أحد ضحايا أحداث ماسبيرو: نطالب "السيسي" بإعادة فتح التحقيق

كتب : سارة سعيد السبت 12-10-2013 16:01

طالبت فيفيان مجدي، خطيبة مايكل مسعد، أحد ضحايا مذبحة ماسبيرو، الفريق أول عبدالفتاح ، بعد أن أبدى اهتمامه بالمصريين، وتخليصهم من حكم الإخوان، أن يعيد فتح قضية ماسبيرو والوصول للمتهمين، وسماع مطالب أسر الشهداء الذين تقدموا بها أكثر من مرة.

من جانبها، قالت ماري توفيق، أخت الشهيد توفيق، أن الكنيسة كرمت الشهداء، وأنها تتمنى أن تكون مثله، مشيرة إلى أن احتفالات الكنيسة جعلتهم يشعرون بالفخر أن إخوتهم من الشهداء.

وتساءلت ماري، بأي حق يحضر طنطاوي احتفالات أكتوبر، وهو المتسبب في مذبحة ماسبيرو.

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