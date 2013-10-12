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الرئاسة: منصور استعرض مع رؤساء الهيئات القضائية النصوص المنظمة لعملهم

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الرئاسة: منصور استعرض مع رؤساء الهيئات القضائية النصوص المنظمة لعملهم الرئاسة: منصور استعرض مع رؤساء الهيئات القضائية النصوص المنظمة لعملهم

كتب : أحمد البهنساوي السبت 12-10-2013 16:18

التقى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بكل من القاضي حامد عبد الله محمد رئيس محكمة النقض (رئيس مجلس القضاء الأعلي)، والمستشار فريد نزيه حكيم تناغو رئيس مجلس الدولة، والمستشار عزت محمود محمد عودة رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارعناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور المستشار علي عوض، مستشار السيد الرئيس للشؤون الدستورية.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رؤساء الهيئات القضائية استعرضوا خلال اجتماعهم مع المستشار عدلي منصور، النصوص المنظمة لعمل هيئاتهم المختلفة، في مشروع التعديلات الدستورية.

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