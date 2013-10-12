الدميري: إعلان حالة الطوارئ بجميع محطات المترو في الخطوط الثلاثة خلال العيد

كتب : أ ش أ السبت 12-10-2013 16:48

أعلن الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل والمواصلات عن بدء استعدادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع محطات المترو في الخطوط الثلاثة الأول "حلوان ـ المرج"، والثاني "شبرا الخيمة ـ المنيب" والمرحلة الأولى من الخط الثالث "العتبة ـ العباسية" بهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين خلال فترة العيد، والتي تلقى إقبالاً متزايداً من جمهور الركاب خاصة لمرتادي مناطق الزيارات من الحدائق والمنتزهات والمناطق الأثرية .

وطالب الدميري، خلال الاجتماع الذي عقده مع قيادات شركة مترو الأنفاق اليوم، بتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم في حال وجود أي قصور في توفير الخدمة المطلوبة، وكذلك العمل على سرعة تذليل جميع العقبات أو المشاكل التي قد تحدث خلال العيد واتخاذ قرارات فورية مباشرة للقضاء عليها، كما أوصى وزير النقل مسؤولي المترو بالتيسير على المواطنين وحسن التعامل معهم.

وكلف وزير النقل، المسؤولين بالشركة بمتابعة غرف العمليات والتحكم المركزي (CCP – PCP) لسير القطارات بخطى المترو بحل أي مشاكل تحدث في أسرع وقت، كما تقرر تشغيل الخط الساخن يومياً خلال إجازة العيد لتلقى جميع الشكاوى والاقتراحات لمستخدمي المترو برقم تليفون "16048".

وأضاف وزير النقل، أنه تم إعداد جداول تشغيل للقطارات بإجمالي 1302 رحلة يوميًا، وأنه تم التنسيق مع قيادات (شرطة النقل والمواصلات) لدعم الجهات الأمنية وتواجدها بخطوط المترو على مدار اليوم للحفاظ على الأمن والنظام، والقضاء على أي ظواهر سلبية من شأنها التأثير على النظام العام داخل المترو.

من جانبه، أكد المهندس عبد الله فوزى رئيس شركة المترو، أنه تم عمل جداول عمل خلال هذه العطلة لضمان تواجد القيادات والمسؤولين على خطوط المترو يوميًا خلال فترة تشغيل القطارات لتلافى حدوث أي أعطال خلال أيام العيد ومتابعة الأداء والحفاظ على استقرار تشغيل المترو وتحقيقاً للالتزام الكامل بالمواعيد وزمن التقاطر، وأنه حرصًا على راحة المواطنين تقرر تشغيل مكاتب اشتراكات المترو يومياً من السـاعة الثامنة صباحاً حتى السـاعة الثالثة عصراً يوميًا، عدا أول أيام العيد.

وأضاف أنه تقرر انتشار فرق الصيانة المختلفة بخطوط المترو للعلاج، والإصلاح الفوري لأي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، مشيرا الى انه أنه تم التنبيه على قائدي القطارات بزيادة زمن التوقف بالمحطات المزدحمة طبقاً لجداول التشغيل ولإتاحة فرصة أكبر للركاب في النزول والصعود وبما لا يتعارض مع جداول التشغيل وكذلك تواجد أفراد الأمن الصناعي بالمحطات ومتابعة نقاط الإسعاف في حالة حدوث طوارئ.