"الخارجية": بدء تلقي تسجيلات المصريين في الخارج بالانتخابات حتى 2 ديسمبر

كتب : أكرم سامي منذ 34 دقيقة

أصدرت وزارة الخارجية توجيهات لكافة البعثات المصرية بالخارج لإعلام المواطنين المصريين المقيمين بدوائر اختصاصاتها فتح باب القيد بقاعدة بيانات الناخبين بالخارج على موقع اللجنة العليا للانتخابات بدء من اليوم وحتى 2 ديسمبر المقبل، أو صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور أيهما أقرب، وستقدم السفارات والقنصليات المصرية كافة التسهيلات اللازمة لمن يرغب من المواطنين المصريين في المساعدة للقيد.

وقال بيان صحفي اليوم، تلقت "الوطن" نسخة منه، "تأتي هذه التوجيهات في إطار التعاون القائم بين وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات لتنظيم عملية تصويت المواطنين بالخارج في الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية، والرئاسية المقبلة، وبناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات، يمكن للمواطنين تعديل مقارهم الانتخابية من داخل مصر إلى الخارج، أو من الخارج إلى مصر، أو من الخارج إلى الخارج من مقر بعثة دبلوماسية لأخرى سواء أكانت بنفس الدولة أو بدولة أخرى، ولا يحق لمن قام بتعديل مقره الانتخابي سوى الانتخاب من خلال المقر الجديد الذي قيد نفسه فيه.

ويحق القيد بقاعدة بيانات المصريين بالخارج لكل من هو مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ومتمتع بحقوقه السياسية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، ومقيم بالخارج ويقدم ما يفيد إقامته بدولة القيد، ويكون التسجيل من خلال إثبات الرقم القومي كاملاً، والاسم بالكامل، والاسم الأول للأم، ورقم جواز السفر المصري إن وجد.