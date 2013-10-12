وفاة عميد معمري الأردن عن عمر ناهز 120 عاما

كتب : أ ش أ منذ 31 دقيقة

توفي اليوم أكبر معمر أردني الشيخ العلامة يوسف المندل العتوم، عن عمر ناهز 120 عاما، وذلك على خلفية إصابته بضعف عام في قواه الجسدية جراء الهرم الذي ترافق مع أمراض الشيخوخة.

والعتوم من مواليد عام 1889، وكان يطلق عليه عميد معمري الأردن، حيث عاصر أواخر القرن التاسع عشر وكامل القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين، وشهد خلال مرحلة حياته انهيار أمم وقيام أخرى.

ورحل الشيخ مخلفا أكثر من 350 من الأبناء والبنات والأحفاد، وكان قد تزوج من أربع نساء، وأدى فريضة الحج والعمرة أكثر من 50 مرة، منها ثلاث مرات على جِمال.