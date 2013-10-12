توصية طبية بضرورة علاج سرطان الكبد قبل الجراحة

اختتم يوم أمس الجمعة المؤتمر الـ15 للجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والذى عقد فى الفترة من 9: 11 من الشهر الجارى، وعلى مدى ثلاثة أيام تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بفيروسى "سى وبى" وعدد من الموضوعات التى تهم مريض الكبد المصرى.

وأكد الدكتور حلمى أباظة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس الجمعية أن المؤتمر ناقش علاج فيروس "سى"، وأوصت الجمعية بضرورة مراجعة مرضى فيروس "سى" بروتوكولات علاجه، بمراكز علاجه المنتشرة فى مصر، والتى تؤدى خدمة قيمة لعلاج المرضى نظرا لتعديل البروتوكول بما يتمشى مع النتائج العلمية الحديثة بإجراء تحليل الـ"بى سى أر" فى الأسبوع الرابع والأسبوع الـ12 أثناء تناول العلاج لذلك من الأهمية فى التعرف على نتائج العلاج ومعرفة مدى الاستمرار فى العلاج أو عدم الاستمرار فيه.

وناقش المؤتمر أيضا الأبحاث المقدمة عن الأدوية الجديدة لعلاج فيروس "سى"، وأنها ستحدث ثورة فى نتائج العلاج نظرا لارتفاع نسب الشفاء التى تحققها عند استخدامها، ولكن أوصى المؤتمر بالتريث بمزيد من البحث والتعرف على الآثار الجانبية لهذه الأدوية.

وقال بالنسبة لسرطان الكبد ناقش المؤتمر الأبحاث المقدمة وإن العلاج بقسطرة الشريان الكبدى تؤدى إلى نتائج مؤثرة فى علاج الأورام ذات الأحجام المختلفة وكذلك العلاج بالحبيبات المشعة فى الحالات الصعبة.

> وأوصى المؤتمر باستخدام التردد الحرارى مع قسطرة الشريان الكبدى لزيادة إمكانية التخلص نهائيا والشفاء التام من سرطان الكبد.

وفى حالات نزيف الجهاز الهضمى أوصى المؤتمر بضرورة التدخل المبكر لإيقاف النزيف إما عن طريق الحقن أو من خلال ربط الدوالى مع ضرورة الاعتماد على ربط دوالى المرىء، نظرا لقلة حدوث مضاعفات بعد استخدام الربط فى علاج نزيف الدوالى.

وأكد الدكتور يسرى طاهر أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الإسكندرية رئيس المؤتمر، أن المؤتمر ناقش أيضا إصابات القناة الصفراوية بعد استئصال المرارة حيث قدم الدكتور جلال أبو النجا أستاذ الجراحة بطب الإسكندرية بحثا عن استئصال المرارة وحصاوى المرارة فى مرضى التليف الكبدى وتوصل البحث إلى حدوث مضاعفات فى صورة نزيف جراء إجراء الجراحة، لذلك أوصى المؤتمر بضرورة عدم إجراء مثل هذه العمليات من استئصال المرارة إلا من قبل الجراحين المتخصصين فى مجال جراحة المرارة عن طريق المنظار لتجنب حدوث إصابة للقناة الصفراوية وحدوث نزيف أثناء وبعد إجراء الجراحة.

وأشار الدكتور يسرى إلى أنه قد تم عرض بحثين فى المؤتمر أحدهما عن سرطان البنكرياس والآخر عن سرطان الكبد، حيث تمت الإشارة فيه عن أهمية العلاجات الحديثة لعلاج سرطان الكبد قبل إجراء الجراحة.

والبحث الثانى تم الإشارة فيه إلى ضرورة استئصال "الميزو بنكرياس" وهو جزء فى البنكرياس لتفادى رجوع الأورام السرطانية بعد استئصال أورام البنكرياس.

جدير بالذكر، أنه أقيمت حفلة على هامش المؤتمر بمناسبة حصول الدكتور إبراهيم مصطفى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الطبية عن إجازته العلمية والطبية وأبحاثه فى مجال الكبد والجهاز الهضمى وإنجازاته العلمية داخل مصر وخارجها ومساعدة الدول الأفريقية بتدريب الأطباء وإنشاء مراكز للكبد فى هذه الدول.