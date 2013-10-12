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وزير خارجية السودان: أوغندا أكدت التزامها بعدم دعم المعارضة السودانية

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وزير خارجية السودان: أوغندا أكدت التزامها بعدم دعم المعارضة السودانية وزير خارجية السودان: أوغندا أكدت التزامها بعدم دعم المعارضة السودانية

كتب : أ ش أ منذ 34 دقيقة

أكد وزير الخارجية السوداني علي كرتي، أن اللقاء الذي جمع الرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس الأوغندي يوري موسفيني، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى تأكيد الرئيس موسفيني التزام بلاده القوي بعدم دعم المعارضة السودانية.

وقال كرتي في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن اللقاء المطول الذي جرى اليوم بين الرئيسين بناء على طلب من الأوغندية، ستظهر آثاره في القريب العاجل على العلاقات بين البلدين والتنسيق بينهما.

يشار إلى أن لقاء البشير مع موسفيني عُقد ظهر اليوم على هامش القمة الإفريقية الطارئة بأديس أبابا، لتبادل الآراء حول الشأن الإفريقي، وتم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين السودان وأوغندا، وموقفهما تجاه المحكمة الجنائية الدولية.

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