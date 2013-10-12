بعد تكرار مأساة غرق قوارب المهاجرين.. نائب فرنسي يأسف لرحيل نظام "القذافي"

كتب : أ ش أ منذ 16 دقيقة

قال السيناتور فيليب ماريني، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم، إن تدفق اللاجئين على لامبيدوسا الإيطالية "تجعلنا نآسف لرحيل نظام العقيد الليبى السابق معمر القذافي".

وأوضح ماريني، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن تدفق اللاجئين وخاصة من إفريقيا على إيطاليا "وقريبا على فرنسا" يدفعنا إلى الأسف على رحيل نظام القذافي، تعليقا على تكرار حوادث غرق قوارب تحمل على متنها المئات من المهاجرين خلال الأيام القليلة الماضية.

وتساءل النائب الذي ينتمي لحزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (اليمين المعارض) "من أن يأتى من غرقوا من البؤساء إلا من سواحل تونس وليبيا حيث تخيم الفوضى".

وقوبلت تغريدات النائب اليميني بانتقادات من جانب الحزب الاشتراكى الحاكم، حيث شجبت المتحدثة باسم الحزب، لورانس روسينول، موقف ماريني، مشيرة إلى أن الأخير يدعم بشكل نشط "الديكتاتور" السوري بشار الأسد، واليوم يظهر "تعاطف كبير مع الطغاة الذين يقتلون شعوبهم".

وأضافت، في بيان صحفي، أنه في الوقت الذي يعتبر فيه العالم غرق زوارق المهاجرين أنه مأساة إنسانية، فإن السيناتور الفرنسي يراه على أنها هجرة غير شرعية وعملية غزو.

وأوضحت عضوة الحزب الاشتراكي الحاكم والمتحدثة باسمه أن رؤية السيناتور اليميني "لأوروبا يحيطها الحكام المستبدين" لتكون (أوروبا) بمعزل عن "بؤس النوب" يعد أمرا مخزيا بالنسبة لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (المعارض)، داعية أمين عام الحزب اليميني جون فرانسوا كوبيه إلى إدانة موقف ماريني.