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سبعة قتلى في انفجار مصنع للأسهم النارية في فيتنام

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سبعة قتلى في انفجار مصنع للأسهم النارية في فيتنام سبعة قتلى في انفجار مصنع للأسهم النارية في فيتنام

كتب : أ ف ب منذ 2 دقيقة

قتل سبعة أشخاص على الأقل، اليوم، في انفجار مصنع للأسهم النارية في مجمع عسكري في فيتنام، كما ذكرت الصحافة الرسمية.

والانفجارات التي لم تتم السيطرة عليها ظهرا، دفعت إلى إجلاء حوالي ألفي شخص يقيمون قرب هذا الموقع العسكري الذي يعرف باسم "زد121" ويقع على بعد حوالي 120 كلم شمال هانوي.

وذكرت الوكالة الفيتنامية للإعلام أن "سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وجرح آخرون في الانفجار".

وشهد سكان منطقة ثان با في مقاطعة فو ثو حيث يقع المصنع، أنهم شعروا وكأن الأرض تهتز تحت أقدامهم بسبب قوة الانفجارات، وفقًا لصحيفة "في جن إكسبرس" الالكترونية.

وقال الشرطي في المنطقة فام كوانغ مين، إن "النار والانفجارات تتواصل. ونجح رجال الإطفاء والجنود في الوصول" إلى الموقع.

وأضاف أنه "تم إجلاء حوالي ألفي شخص في الجوار".

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