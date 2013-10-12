نائب رئيس مجلس الدولة لـ"عمرو موسى": "تأدب فأنت فى حضرة القضاة"

أكد المستشار سمير البهى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما أثير حول المقترح بسلب اختصاصات مجلس الدولة ومنح بعض منها للنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، مخطط ومؤامرة وألاعيب صبيانية.

ووجه البهى رسالته إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بعدما نسبت إليه تصريحات بمنح مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية أسبوعًا لحل الأزمة، بأن قال له "تأدب فأنت فى حضرة مجلس الدولة".

وقال البهى، خلال كلمته بالجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، إن ما فعلته لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين من مقترح إنشاء القضاء التأديبى وسحب هذا الاختصاص ومنحه للنيابة الإدارية، "خطيئة دستورية ابتدعتها وتروج لها"، مؤكدًا أن لمجلس الدولة شعب يحميه، مطالبًا الجمعية العمومية المنعقدة الآن بمقر نادى قضاة المجلس باتخاذ قرارات للرد على هذه المهاترات.

كما وجه رسالته إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قائلا له "عليك أن تحفظ البلاد مما ينتظرها بسبب لجنة نظام الحكم".