أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نائب رئيس مجلس الدولة لـ"عمرو موسى": "تأدب فأنت فى حضرة القضاة"

Google+ Print
نائب رئيس مجلس الدولة لـ"عمرو موسى": "تأدب فأنت فى حضرة القضاة" نائب رئيس مجلس الدولة لـ"عمرو موسى": "تأدب فأنت فى حضرة القضاة"

أكد المستشار سمير البهى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما أثير حول المقترح بسلب اختصاصات مجلس الدولة ومنح بعض منها للنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، مخطط ومؤامرة وألاعيب صبيانية.

ووجه البهى رسالته إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بعدما نسبت إليه تصريحات بمنح مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية أسبوعًا لحل الأزمة، بأن قال له "تأدب فأنت فى حضرة مجلس الدولة".

وقال البهى، خلال كلمته بالجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، إن ما فعلته لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين من مقترح إنشاء القضاء التأديبى وسحب هذا الاختصاص ومنحه للنيابة الإدارية، "خطيئة دستورية ابتدعتها وتروج لها"، مؤكدًا أن لمجلس الدولة شعب يحميه، مطالبًا الجمعية العمومية المنعقدة الآن بمقر نادى قضاة المجلس باتخاذ قرارات للرد على هذه المهاترات.

كما وجه رسالته إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قائلا له "عليك أن تحفظ البلاد مما ينتظرها بسبب لجنة نظام الحكم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365