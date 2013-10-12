وزيرة الصحة: افتتاح عيادتين مصريتين بجنوب السودان نوفمبر المقبل

استقبلت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، أنتونى كون، سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان فى مجال الصحة، على رأسها تدريب الأطباء والممرضات السودانيين فى مصر للحصول على الشهادات العلمية فى التخصصات المختلفة.

وأشارت الرباط فى بيان لها، إلى أن الوزارة ستفتتح عيادتين مصريتين منتصف شهر نوفمبر المقبل، بمدينتى بور وأكون بجنوب السودان، بجانب إرسال قوافل طبية فى جميع التخصصات بعد دراسة الاحتياجات بها، فى الوقت الذى أشاد فيه سفير دولة جنوب السودان بالعيادة المصرية التى تعمل بمدينة جوبا منذ عام 2009، والخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين فى تلك المنطقة.

وفى ختام الزيارة وجه السفير دعوة رسمية إلى وزيرة الصحة، لزيارة جنوب السودان خلال الفترة المقبلة.

>