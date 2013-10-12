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5000 تقدموا لشغل مناسب وكلاء المدارس والموجهين بالقليوبية

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5000 تقدموا لشغل مناسب وكلاء المدارس والموجهين بالقليوبية 5000 تقدموا لشغل مناسب وكلاء المدارس والموجهين بالقليوبية

أعلنت بثينة كشك، وكيلة وزارة التعليم بالقليوبية، أن نحو 5 آلاف كادر تعليمى قد تقدموا لشغل وكيل مدرسة بمراحل الابتدائى، والإعدادى، والثانوى، وموجه، وموجه أول، وموجه عام، لجميع المراحل التعليمية، مضيفة أن لجنة اختيار مديرى ووكلاء المدارس بجميع المراحل التعليمية ستنعقد بعد العيد حيث تقرر إجراء مقابلات شخصية مع جميع المتقدمين لاختيار من تنطبق عليهم الشروط وفقًا للقرارات المنظمة فى هذا الشأن.

وأوضحت وكيلة الوزارة فى بيان اليوم أنه جارٍ فحص ملفات جميع المتقدمين من قبل إدارات التنسيق بإشراف مدير عام كل إدارة تعليمية، ومدير الشئون القانونية بالإدارة، ومديرى الشئون المالية وعضوية شئون العاملين لتحديد مدى انطباق الشروط عليهم وفقًا لنص اللائحة 428 لسنة 2013 الخاصة بقانون الكادر 155.

وأشارت وكيلة الوزارة إلى أنه سيتم إصدار قرارات تثبيت لمن تنطبق عليهم الشروط واجتياز المقابلة، موضحة أنه سيتم تطبيق القواعد على الجميع دون استثناء ولا مجاملة فى اختيار أى قيادة تعليمية والعبرة بالخبرة والكفاءة واجتياز المقابلة الشخصية.

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مصر 365