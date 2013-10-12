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ضبط عامل وبحوزته 20 كيلو بانجو فى قنا

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ضبط عامل وبحوزته 20 كيلو بانجو فى قنا ضبط عامل وبحوزته 20 كيلو بانجو فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم السبت، من إلقاء القبض على عامل وبحوزته 20 كيلو جرامًا من نبات البانجو المخدر قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز نقادة.

كان اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بضبط عامل يدعى " أحمد حسن عطا أحمد " (27 عامًا)، بعد ورود معلومات تفيد بمزاولة نشاطه الإجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة وفى طريق لترويج كمية منها على عملائه بدائرة المركز، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبتقنين الإجراءات تم مداهمة منزل المتهم بمركز نقادة، وتم ضبطه وبحوزته 20 كيلو جرامًا من نبات البانجو المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار فحرر المحضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365