أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

دراسة: تناول مكملات فيتامين د للوقاية من الهشاشة "مضيعة للوقت"

Google+ Print
دراسة: تناول مكملات فيتامين د للوقاية من الهشاشة "مضيعة للوقت" دراسة: تناول مكملات فيتامين د للوقاية من الهشاشة "مضيعة للوقت"

كتب : أ ش أ منذ 38 دقيقة

أظهرت دراسة جديدة، أن تناول الذين تجاوزا الخمسين من عمرهم، لاسيما النساء، لمكملات "فيتامين د" للتغلب على هشاشة العظام، يعتبر مضيعة للوقت؛ لأن هذه المكملات لا تلعب في العادة دورًا قويًا في زيادة كثافة العظام وبالتالي إبعاد شبح مرض الهشاشة.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا، إن المؤسسات الطبية حول العالم يمكن أن توفر ملايين النقود سنويا من خلال إصدار وصفات أقل بكثير من مكملات "فيتامين د" للأشخاص الذين تجاوزوا عامهم الخمسين؛ لأن هذه المكملات لا تحسن بشكل كبير كثافة المعادن في العظام لدى معظم البالغين وبالتالي يصبح استخدامها على نطاق واسع للوقاية من هشاشة العظام لا قيمة له.

وينصح الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، بوصف هذه المكملات فقط للأشخاص المتقدمين في العمر الذين يتعرضون لنقص شديد في فيتامين د في أجسامهم، مثل أولئك الذين لا يتعرضون لآشعة الشمس.

وحلل الباحثون، نتائج 23 دراسة سابقة حول العلاقة بين مكملات فيتامين د، وكثافة العظام شملت أكثر من أربعة آلاف شخص من الأصحاء بلغ متوسط أعمارهم 59 عامًا، فوجدوا أن النتائج أظهرت عدم وجود تحسن في كثافة العظام في الفخذ والعمود الفقري والساعد أو الجسم بشكل عام.

وأظهرت نتائج هذه الدراسات أيضا وجود زيادة إجمالية في كثافة العظام بالفخذ لا تزيد عن 0.8 بالمائة، غير أن العلماء أكدوا أن هذا التغير الطفيف ليس له أي تأثير طبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية