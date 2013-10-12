دراسة: تناول مكملات فيتامين د للوقاية من الهشاشة "مضيعة للوقت"

كتب : أ ش أ منذ 38 دقيقة

أظهرت دراسة جديدة، أن تناول الذين تجاوزا الخمسين من عمرهم، لاسيما النساء، لمكملات "فيتامين د" للتغلب على هشاشة العظام، يعتبر مضيعة للوقت؛ لأن هذه المكملات لا تلعب في العادة دورًا قويًا في زيادة كثافة العظام وبالتالي إبعاد شبح مرض الهشاشة.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا، إن المؤسسات الطبية حول العالم يمكن أن توفر ملايين النقود سنويا من خلال إصدار وصفات أقل بكثير من مكملات "فيتامين د" للأشخاص الذين تجاوزوا عامهم الخمسين؛ لأن هذه المكملات لا تحسن بشكل كبير كثافة المعادن في العظام لدى معظم البالغين وبالتالي يصبح استخدامها على نطاق واسع للوقاية من هشاشة العظام لا قيمة له.

وينصح الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، بوصف هذه المكملات فقط للأشخاص المتقدمين في العمر الذين يتعرضون لنقص شديد في فيتامين د في أجسامهم، مثل أولئك الذين لا يتعرضون لآشعة الشمس.

وحلل الباحثون، نتائج 23 دراسة سابقة حول العلاقة بين مكملات فيتامين د، وكثافة العظام شملت أكثر من أربعة آلاف شخص من الأصحاء بلغ متوسط أعمارهم 59 عامًا، فوجدوا أن النتائج أظهرت عدم وجود تحسن في كثافة العظام في الفخذ والعمود الفقري والساعد أو الجسم بشكل عام.

وأظهرت نتائج هذه الدراسات أيضا وجود زيادة إجمالية في كثافة العظام بالفخذ لا تزيد عن 0.8 بالمائة، غير أن العلماء أكدوا أن هذا التغير الطفيف ليس له أي تأثير طبي.