معاناتك من الكرش تجعلك عرضة بنحو أربعة أضعاف لضعف الذاكرة

كتب : أ ش أ منذ 1 دقيقة

توصلت أحدث الأبحاث الطبية إلى أن معاناة الرجال من الكرش، قد تجعلهم أكثر عرضة بمعدل أربعة أضعاف لتراجع كفاءة وقوة الذاكرة، فقد كشفت الأبحاث النقاب عن أن الأشخاص الذين يعانون من الكرش وتراكم الدهون في منطقة البطن والخصر يعانون أيضا من انخفاض مستوى بروتين "ببارالفا" في المخ والكبد والذي يعد أحد البروتينات الهامة لتعزيز كفاءة وقوة الذاكرة بالإضافة إلى دوره في التحكم في وظيفة التعلم.

وتسهم النتائج المتوصل إليها في إيجاد علاج فعال للقضاء على الزهايمر أو على أقل تقدير تحسين أعراضه بشكل كبير.

وأوضحت الأبحاث التي أجريت في هذا الصدد أن الاشخاص الذين يحملون الكثير من الدهون في منطقة البطن والخصر، هم أكثر عرضة بأربعة أضعاف للإصابة بفقدان الذاكرة وخرف الشيخوخة.

ووجد العلماء، أن الأشخاص الذين يعانون من تراكم تلك الدهون في منطقة البطن، لديهم مستويات أقل من بروتين المتحكم في تمثيل الدهون في الكبد حيث يعمل بروتين "ببارالفا" على السيطرة على التمثيل الغذائي للدهون في الكبد، إلا أنه يتواجد أيضا في مراكز الذاكرة بالمخ للسيطرة وتعزيز آلية عمل الذاكرة والقدرات التعليمية.

وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، تكون في كثير من الأحيان البداية لتراجع مستويات بروتين "ببارالفا" في أكبادهم وفي أجسامهم في نهاية المطاف بما في ذلك خلال المخ.