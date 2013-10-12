"الأطباء" تجدد طلبها للنائب العام للإفراج عن أعضائها المحبوسين

جددت النقابة العامة للأطباء، مطالبتها للمستشار هشام بركات النائب العام، بالإفراج عن الأطباء المسجونين فى الأحداث الأخيرة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور جمال عبد السلام، أمين عام النقابة العامة للأطباء، فى خطاب رسمى إلى النائب العام اليوم السبت ضرورة الإفراج عن الأطباء المعتقلين بعد 3 يوليو.

وقال "عبد السلام": إنه أوضح فى خطابه لبركات، أنه تم إخلاء سبيل طلاب الأزهر قبل عدة أعوام فى عهد النائب العام السابق، ليلحقوا بالامتحانات حرصاً على مستقبلهم التعليمى وأيضا تم إخلاء سبيل الأخوة المسيحيين المتهمين فى قضية ماسبيرو، قبل عيد الميلاد المجيد، مما أثلج صدور المصريين جميعا.

وأوضح أن عدد المعتقلين من الأطباء 100 طبيب، تم القبض على معظمهم من أماكن عملهم، أو من خلال المستشفيات الميدانية فى الأحداث الأخيرة.