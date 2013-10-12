حضور مكثف لقضاة ومستشارى مجلس الدولة للمشاركة فى عمومية ناديهم

حضر المئات من قضاة ومستشارى مجلس الدولة، إلى مقر ناديهم اليوم السبت، وذلك للمشاركة فى جمعيتهم العمومية الطارئة التى دعا إليها مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية خلال دقائق، كما حضر كل من الدكتور إبراهيم درويش والدكتور ثروت بدوى الفقيهين الدستوريين للتضامن معهم.

وتنعقد الجمعية لبحث محاولات الاعتداء على اختصاصات المجلس وسحب بعضها ومنحها لهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى التعديلات الدستورية التى تجريها لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى.