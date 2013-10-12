تعرف على طرق الوقاية من التسمم الغذائى فى الحج

خلال هذه الأيام يقوم الحجاج بأداء مناسك الحج، وأثناء الحج تكون الأعداد كثيرة والزحام شديد، لذلك توجد صعوبة فى حفظ الطعام مما يؤدى إلى انتشار الجراثيم والميكروبات التى ينتج عنها تسمم غذائى نظرا لفساد الأغذية.

> لذلك نصح الدكتور محمود محمد عمرو مستشار المركز القومى للبحوث الحجاج ببعض النصائح التى تقيهم من حدوث التسمم، منها عدم تناول الأكل على مرتين وما يتبقى يجب إلقائه بالقمامة، وعدم حفظ الطعام فى أماكن غير مضمونة أو تعرضه للجو، وعدم تناول المشروبات الباردة غير المغلفة والتى لا تتأكد من نظافتها وعند تناول أى مشروب يبقى التخلص من المتبقى منه وعدم شربه فى وقت آخر.

> أضاف الطبيب أنه لا يجب على المرضى الذين يعانون من الضغط والسكر والقلب وتكون نسبتهما 90%، عند تناولهم الطعام الإشباع الزائد لأن الأكل الزيادة يعد عنصر من عناصر التسمم ويجب أكل ما يحتاجه الشخص فقط وليس بزيادة.

> أوضح الطبيب بعض الأعراض التى تدل على التسمم، وهى هبوط فى الدورة الدموية والعرق البارد ويكون الشخص المصاب بالتسمم شاحب اللون وعنده دوار لا يستطيع أن يمشى، فعند ظهور أى عرض من هذه الأعراض يجب أخذ المريض إلى أقرب مستشفى حتى يتم إخلاء معدته من الطعام.

> وأوصى الطبيب الحجاج الإكثار من تناول اللبن والزبادى والدجاج والخضروات والفاكهة والبطاطس، مع مراعاة التأكد من صلاحية الغذاء وطريقة حفظه.