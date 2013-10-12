أطعمة تساعدك على التركيز وتحسن من وظائف المخ

الأسماك ضرورية لتحسين وظائف الدماغ لأنها غنية بالأوميجا- ٣ التى تخفض من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كتب : الوطن السبت 12-10-2013 12:08

فى ظل توترات الحياة وضغوط العمل يعانى الكثير من فقدان القدرة على التركيز فضلاً عن خفض مستوى القدرات العقلية، ولحس الحظ فهناك أطعمة كثيرة تساعد على تنشيط مهام المخ وتقوى القدرة على الانتباه، كما أن هناك بعض الأطعمة يمكن أن تقى من الإصابة بأمراض عقلية مثل الزهايمر أو الخرف، وفيما يلى بعض الأطعمة التى تعزز من وظائف المخ وتقيه من الأمراض.

1- الكافيين يمكن أن يجعلك أكثر يقظة

ليس هناك حل سحرى ليجعلك أكثر ذكاء، ولكن بعض المواد مثل الكافيين يمكن أن تنشطك وتساعدك على التركيز، والكافيين موجود فى القهوة، والشوكولاتة، ومشروبات الطاقة، وبعض الأدوية. والكافيين يمنحك القدرة على البقاء مستيقظاً. وعلى الرغم من أن آثاره على المدى القصير فإن الإفراط فى تناول الكافيين يمكن أن يجعلك أكثر عصبية.

تناول وجبة الفطور صباحاً

أثبتت أحدث نتائج الدراسات أن تناول وجبة الإفطار قد يحسّن الذاكرة والإدراك على المدى القصير، فالطلاب الذين يتناولون وجبة الإفطار يقومون بأداء أفضل بكثير من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، والأطعمة التى تشحن وقود الدماغ تشمل الحبوب الغنية بالألياف ومنتجات الألبان والفواكه، ولكن يجب عدم شمول الإفطار على أطعمة دسمة؛ حيث وجد الباحثون أن وجبات الإفطار ذات السعرات الحرارية العالية تعرقل عملية التركيز.

السمك هو حقاً غذاء الدماغ

إن مصدر البروتين الذى يرتبط بالتنشيط الكبير للدماغ هو السمك، وهو غنى بالأحماض الدهنية أوميغا-3، وهى ضرورية لوظائف الدماغ، وهذه الدهون الصحية تعطى الدماغ قوة مذهلة، وترتبط الأحماض الدهنية أوميغا-3 بخفض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف، كما أنها تجعل التدهور العقلى أبطأ، ويمكن أن تلعب دوراً حيوياً فى تعزيز الذاكرة، خصوصاً كلما تقدمنا ​​فى السن، وينصح الأطباء بتناول وجبتين من الأسماك أسبوعياً للحفاظ على صحة الدماغ والقلب.

السكر يمكن أن يساعدك على اليقظة

السكر هو مصدر الوقود المفضل لدماغك وليس المقصود سكر المائدة ولكن الجلوكوز الذى ينتجه جسمك من خلال عملية التمثيل الغذائى من السكريات والكربوهيدرات التى تتناولها، وهذا هو السبب فى أن شرب كوب من السوائل المحتوية على سكريات يمكن أن يساعدك على تنشيط الذاكرة قصيرة المدى ويعزز من عمليات التفكير ويقوى القدرة العقلية، ولكن الإفراط فى تناول السكريات يمكن أن يؤدى إلى نتائج عكسية.

إضافة جرعة يومية من المكسرات والشوكولاتة

تُعد المكسرات والبذور مصادر جيدة من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين E الذى يرتبط بقلة التدهور المعرفى كلما تقدم العمر، والشوكولاتة الداكنة أيضاً تتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة، فهى تحتوى على منشطات طبيعية، مثل الكافيين، يمكن أن تعزز القدرة على التركيز.

تناول المزيد من التوت المغذى

أثبتت الأبحاث التى أجريت على الحيوانات أن التوت قد يساعد فى حماية المخ من الأضرار الصحية، ويمكن أن يقلل من آثار الأمراض المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر أو الخرف.

إضافة الأفوكادو والحبوب الكاملة

كل جهاز فى الجسم يعتمد على تدفق الدم خاصة القلب والمخ وتناول الحبوب الكاملة مثل الفشار والفواكه مثل الأفوكادو يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويخفض من نسبة الكوليسترول السيئ، وهذا يقلل من خطر تراكم الترسبات ويعزز تدفق الدم ويغذى بشدة خلايا المخ.