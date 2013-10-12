حساسية العين.. الأعراض والأسباب والعلاج

«الغبار والحيوانات الأليفة فى قائمة مسببات حساسية العين»

كتب : الوطن السبت 12-10-2013 12:29

يعانى الكثير من الناس من حساسية العين واحمرارها المفاجئ دون سبب، والبعض يشكو من وجود حكة أو احمرار بالعين ويجهل السبب وراءهما، وهناك أعراض معينة دالة على الإصابة بحساسية العين، كما أن هناك مسببات كثيرة للحساسية، ومن أجل علاج الحساسية يجب أولا التعرف عليها كى تستطيع الوقاية منها وكيفية التعامل معها.

أعراض حساسية العين

يمكن أن تتضمن أعراض حساسية العين احمرارا فى بياض العين أو الجفن الداخلى، وهناك علامات أخرى مثل حكة فى العيون، وجود دموع، عدم وضوح الرؤية، حرقان، تورم الجفن، والشعور بالحساسية تجاه الضوء، ويمكن أن تحدث حساسية العين وحدها أو يمكن أن تصاحبها حدوث حساسية أنفية، وكى تتأكد من أنك مصاب بحساسية العين أولا عليك باستشارة طبيب.

لماذا تؤدى حساسية العين إلى احمرارها؟

حساسية العين تحدث عندما تتعرض العينان إلى مسببات حساسية، مثل وبر الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح، ومن ثم تقوم الخلايا الموجودة فى العينين، وتسمى بالخلايا «البدينة» بإطلاق مواد كيميائية مسببة التهابا، وتكون النتيجة حكة واحمرارا وعيونا دامعة مصابة بالحساسية.

لا تفرك عينيك

يجب أن تقاوم رغبتك فى فرك عينيك، لأن ذلك يجعل الأمور أكثر سوءا، و فرك عينيك قد يتسبب فى أن الخلايا «البدينة» تقوم بإطلاق سراح المزيد من المواد الكيميائية التى تسبب وجود حكة فى عينيك، وبدلا من ذلك فعليك أن تنزع العدسات اللاصقة إذا كنت ترتديها، «وتجنبى وضع ماكياج عند العيون»، وقم بوضع كمادات باردة على عينيك، وقم بغسيل اليدين فى كثير من الأحيان.

مسببات الحساسية فى الأماكن المغلقة: وبر الحيوانات الأليفة

وبر الحيوانات الأليفة والغبار يتصدران قائمة المواد المثيرة لحساسية العين فى الأماكن المغلقة، وتلك المسببات تسبب حدوث الأعراض طوال العام، وكى تقوم بالسيطرة على الحساسية تجاه الحيوانات الأليفة، فعليك أن تبقى هذه الحيوانات خارج غرفة النوم الخاصة بك، كما عليك أن تحد من الجلوس معها فترات طويلة، واغسل اليدين مباشرة بعد لمسها، وقم بتغيير ملابسك بمجرد العودة إلى المنزل.

حاول الابتعاد عن مسببات الحساسية

إذا كان الغبار يجعل عينيك تدمع بشدة، فعليك بغسيل أغطية الوسادات والسرائر بالماء الساخن، وحاول الحفاظ على مستويات الرطوبة فى منزلك ما بين 30٪ و50٪، وقم بتنظيف الأرضيات بممسحة رطبة، ولا تكنسها لأن الكنس من المواد المسببة للحساسية.

علاج حساسية العين

معظم قطرات حساسية العين قد يكون لها نفس تركيبة الأدوية المستخدمة فى علاج الحساسية الأنفية، مثل مضادات الاحتقان ومثبتات الخلايا البدينة، ويشمل علاج حساسية العين كلا من القطرات والأدوية بالفم.