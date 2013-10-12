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الجرعة الثانية من لقاح الجدرى تقى من الإصابة به

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الجرعة الثانية من لقاح الجدرى تقى من الإصابة به الجرعة الثانية من لقاح الجدرى تقى من الإصابة به

كتب : الوطن السبت 12-10-2013 12:39

أثبتت نتائج دراسة حديثة أن تناول جرعتين من التطعيم الوقائى من الجدرى أفضل من تناول جرعة واحدة. وأكدت الدراسة أنه بعد تناول الجرعة الثانية، انخفضت الإصابة بعدوى الجدرى فى الولايات المتحدة الأمريكية من 76% إلى 67%. وقد صُممت الدراسة لمعرفة مدى قدرة الجرعة الثانية من لقاح الجدرى أن تبقيه تحت السيطرة، وتضمنت الدراسة تحليل بيانات موقعين أحدهما بولاية كاليفورنيا والآخر فى غرب فيلادلفيا. وأثبتت الدراسة انخفاض معدل الإصابات فى هذه المواقع بشكل كبير بين عامى 2006 و2010، وكل من الموقعين شهد انخفاضا فى نسبة الإصابة بمعدل 98% بين عامى 1995 و2010. وتوصى نتائج الدراسة بأن الأطفال دون سن الـ13 يجب أن يقوموا بتطعيم الجدرى على جرعتين، الأولى تتم خلال الفترة العمرية من 12 شهرا لـ15 شهرا، والجرعة الثانية يتم تناولها فى الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات.

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