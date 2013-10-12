أصحاب البشرة البيضاء أكثر عرضة لـ«الرجفان الأذينى»

كتب : الوطن السبت 12-10-2013 12:40

أثبتت نتائج دراسة حديثة أن الأناس أصحاب البشرة البيضاء فى الولايات المتحدة الأمريكية هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة باضطراب فى ضربات القلب وهو ما يسمى بـ«الرجفان الأذينى».

وهذا المرض يأتى نتيجة وجود مشكلة فى النظام الكهربائى للقلب ويمكن أن يسبب أعراضا مثل الخفقان وضيق فى التنفس والدوخة، كما يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب، وقد أثبتت أحدث الدراسات أن الفئة العمرية التى تعدت سن الأربعين تزداد نسبة احتمالية إصابتها بالرجفان الأذينى بنسبة 26%.

وقد حلل الباحثون البيانات التى تم جمعها من 14 مليون مريض فى كاليفورنيا بين عامى 2005 و2009، ووجدوا أن خطر الإصابة بالرجفان الأذينى فى البيض أعلى من السود بنسبة 16%.