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السنيورة: برحيل وديع الصافي رحل آخر العمالقة

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السنيورة: برحيل وديع الصافي رحل آخر العمالقة السنيورة: برحيل وديع الصافي رحل آخر العمالقة

كتب : أ ش أ السبت 12-10-2013 14:51

فؤاد السنيورة

أكد رئيس وزراء لبنان الأسبق ورئيس كتلة تيار المستقبل البرلمانية فؤاد السنيورة، أن لبنان خسر بوفاة الفنان المبدع وديع الصافي عملاقًا من عمالقة لبنان.

قال السنيورة، في نعي الصافي اليوم، لقد ارتفعت هامة وديع الصافي الفنية فوق السحاب، وكان في فنه وإبداعه شامخًا كشموخ جبال صنين وعظيمًا وساميًا كسمو أرز لبنان.

واعتبر، رحيل وديع الصافي بأنه يشكل رحيل آخر العمالقة، إذ ترك إرثًا فنيًا كبيرًا تغرف منه الأجيال القادمة، وهو في إرثه سيظل حاضرًا في الذاكرة والضمير ويدفع أكثر من أي وقت للتمسك بالوطن وقيمه في الحرية والإبداع، والإسهام في إثراء إنسانية الإنسان والمواطن.

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