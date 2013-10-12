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الشرطة الفلسطينية: إغلاق معبر الكرامة أول أيام عيد الأضحي المبارك

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الشرطة الفلسطينية: إغلاق معبر الكرامة أول أيام عيد الأضحي المبارك الشرطة الفلسطينية: إغلاق معبر الكرامة أول أيام عيد الأضحي المبارك

كتب : أ ش أ منذ 55 دقيقة

أعلنت الشرطة الفلسطينية في معبر الكرامة، اليوم، أن المعبر سيكون مغلقًا بالكامل يوم الثلاثاء القادم أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية، أن المعبر سيكون أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع مفتوحًا في الاتجاهين، من السابعة والنصف صباحًا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت الصيفي.

وأضاف البيان أن الشرطة وضعت خطة متكاملة في فترة العيد لتقديم الخدمة الأفضل والمميزة للمواطنين، ولاستقبال حجاج بيت الله الحرام والمتوقع عودتهم مع نهاية الأسبوع الحالي.

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