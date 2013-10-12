سقوط قذيفتي هاون وسط دمشق

كتب : أ ف ب منذ 32 دقيقة

سقطت قذيفتا هاون صباح اليوم في حي أبو رمانة الراقي وسط دمشق، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وقالت الوكالة: "سقوط قذيفتي هاون أطلقهما إرهابيون أمام مدرسة دار السلام وفي ساحة النجمة بدمشق"، مشيرة إلى "وقوع إصابات وأضرار مادية" لم تحددها.

ويتكرر سقوط قذائف الهاون على أحياء من دمشق بشكل شبه يومي، كان آخرها الأربعاء الماضي، حين وقعت قذيفتا هاون على المصرف المركزي السوري وسط العاصمة.

كما قُتل ثمانية أشخاص وأصيب 27 بجروح الأحد الماضي، في سقوط قذائف هاون أطلقها مقاتلون معارضون على حي مسيحي وسط دمشق، ما أدى كذلك إلى إلحاق أضرار بكنيسة.

وشهدت العاصمة سقوط عدد من القذائف على عدد من البعثات الدبلوماسية، أبرزها السفارتين الروسية والصينية والقنصلية العراقية.

ويتهم نظام الرئيس بشار الأسد مقاتلين معارضين بإطلاق هذه القذائف من معاقل لهم في محيط العاصمة.