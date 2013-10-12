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تقارير: كريستيانو مستاء من تصريحات زيدان حول الكرة الذهبية

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تقارير: كريستيانو مستاء من تصريحات زيدان حول الكرة الذهبية تقارير: كريستيانو مستاء من تصريحات زيدان حول الكرة الذهبية

(إفي): كشفت تقارير اخبارية الخميس أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني يشعر باستياء من التصريحات التي أدلى بها المدرب المساعد للفريق الفرنسي زين الدين زيدان، وأكد خلالها أن مواطنه فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ الألماني هو الأحق بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم إلى أن التصريحات التي أدلى بها زيدان أثارت استياء كريستيانو، الذي حصل على تعهد من جانب رئيس النادي فلورينتينو بيريز، خلال مفاوضات تجديد تعاقده، بدعم الجميع في النادي الملكي للحصول على الكرة الذهبية للمرة الثانية في مسيرته.

وأضاف المصدر أن تصريحات زيدان لم ترق كذلك لإدارة النادي، ومن المتوقع أن يعقد الفرنسي اجتماعا مع كريستيانو، بعد عودة اللاعبين الدوليين لتفسير تصريحاته، والاعتذار له.

كان زيدان قد أكد "ريبيري ورونالدو يستحقان الجائزة، لكن لو كان الأمر بيدي لمنحتها لريبيري، لقد لعب دورا حاسما في التتويج بالثلاثية، المشكلة أن أمامه شاب سجل 55 هدفا في موسم، في كل الاحوال أنا لا اختار".

ويقدم رونالدو أداء مبهرا مع النادي الإسباني خاصة في الفترة الأخيرة التي لعب فيها دور المنقذ في آخر مباريات خاضها "الميرينجي"، حيث سجل أهدافا كفلت لفريقه الفوز سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا

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